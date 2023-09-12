Захисники за добу знищили 33 російські артсистеми, 11 ББМ і 550 окупантів
Вівторок, 12 вересня 2023, 07:55
Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,
- танків − 4 568 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,
- артилерійських систем − 5 872 (+33) од,
- РСЗВ − 764 (+4) од,
- засобів ППО − 515 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,
- спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.
Дані уточнюються.