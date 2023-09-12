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Захисники за добу знищили 33 російські артсистеми, 11 ББМ і 550 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 07:55
Захисники за добу знищили 33 російські артсистеми, 11 ББМ і 550 окупантів
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу

Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,
  • танків − 4 568 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,
  • артилерійських систем − 5 872 (+33) од,
  • РСЗВ − 764 (+4) од,
  • засобів ППО − 515 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,
  • спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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