Захисники за добу знищили 33 російські артсистеми, 11 ББМ і 550 окупантів

Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу

Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,

танків − 4 568 (+8) од,

бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,

артилерійських систем − 5 872 (+33) од,

РСЗВ − 764 (+4) од,

засобів ППО − 515 (+3) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,

крилатих ракет − 1 455 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,

спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.

Дані уточнюються.