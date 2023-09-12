Защитники за сутки уничтожили 33 российские артсистемы, 11 ББМ и 550 оккупантов
Вторник, 12 сентября 2023, 07:55
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага − только за минувшие сутки ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 269 760 (+550) человек,
- танков − 4 568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 8 778 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 5 872 (+33) ед,
- РСЗО − 764 (+4) ед,
- средств ПВО − 515 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 645 (+17) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 413 (+43) ед,
- специальной техники − 881 (+4) ед.
Данные уточняются.