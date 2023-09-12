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Защитники за сутки уничтожили 33 российские артсистемы, 11 ББМ и 550 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 12 сентября 2023, 07:55
Защитники за сутки уничтожили 33 российские артсистемы, 11 ББМ и 550 оккупантов
Украинские воины. Фото с Facebook Генштаба

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага − только за минувшие сутки ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 269 760 (+550) человек,
  • танков − 4 568 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 778 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 5 872 (+33) ед,
  • РСЗО − 764 (+4) ед,
  • средств ПВО − 515 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 645 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 413 (+43) ед,
  • специальной техники − 881 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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