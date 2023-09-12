Україною ширилася тривога через загрозу балістики
Вівторок, 12 вересня 2023, 09:10
У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістики.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Станом на 09:08 повітряну тривогу оголосили у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Черкаській та Вінницькій областях.
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Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Оновлено: Станом на 10:03 тривогу скасували у всіх областях.