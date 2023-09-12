По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики
Вторник, 12 сентября 2023, 09:10
В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: По состоянию на 09:08 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.
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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Обновлено: По состоянию на 10:03 тревогу отменили во всех областях.