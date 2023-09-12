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По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 09:10
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики
Скрин с карты тревог alerts.in.ua

В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 09:08 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Обновлено: По состоянию на 10:03 тревогу отменили во всех областях.

Темы: воздушная тревога
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