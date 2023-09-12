Росія змінила позиції ППО, щоб захищати Москву від безпілотників − розвідка Британії

Росія "перекалібрувала" свою протиповітряну оборону навколо Москви, щоб захистити місто від атак безпілотників, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 12 вересня

Дослівно розвідка: "Протягом останніх тижнів Росія перекалібрувала позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії навколо Москви з метою більш ефективного захисту від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яких місто зараз зазнає майже щодня".

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Деталі: Повідомляється, що з початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси Панцирь-С1 навколо столиці були розміщені на підвищеннях. Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі і Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила Панцирь-С1 на дахах офіційних будівель в Москві.

Крім того, що зміни спрямовані на покращення оборони, вони, ймовірно, також мають на меті запевнити громадськість у тому, що влада тримає загрозу під контролем.

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