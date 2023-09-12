Россия изменила позиции ПВО, чтобы защищать Москву от беспилотников − разведка Британии

Россия "перекалибровала" свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, чтобы защитить город от атак беспилотников, сообщает министерство обороны Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 12 сентября

Дословно разведка: "В течение последних недель Россия перекалибровала позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которым город сейчас подвергается почти ежедневно".

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Детали: Сообщается, что с начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1 вокруг столицы были размещены на возвышениях. Ранее, после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года, Россия также разместила Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве.

Помимо того, что изменения направлены на улучшение обороны, они, вероятно, также имеют целью заверить общественность в том, что власти держат угрозу под контролем.

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