Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия изменила позиции ПВО, чтобы защищать Москву от беспилотников − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 09:35
Россия изменила позиции ПВО, чтобы защищать Москву от беспилотников − разведка Британии
Система ППО на даху будинку в Москві. Фото moscowtimes.ru

Россия "перекалибровала" свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, чтобы защитить город от атак беспилотников, сообщает министерство обороны Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 12 сентября

Дословно разведка: "В течение последних недель Россия перекалибровала позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которым город сейчас подвергается почти ежедневно".

Реклама:

Детали: Сообщается, что с начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1 вокруг столицы были размещены на возвышениях. Ранее, после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года, Россия также разместила Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве.

Помимо того, что изменения направлены на улучшение обороны, они, вероятно, также имеют целью заверить общественность в том, что власти держат угрозу под контролем.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияПВОразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Росcия
Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины
Путин заявил, что набрал "добровольцев" почти столько же, сколько мобилизованных
Россия поставила Мали два Су-25: оба не прослужили и года
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: