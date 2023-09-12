Окупанти б’ють по цивільних 9 областей: під вогнем інфраструктурні об’єкти, медзаклади, житло

Минулої доби російські загарбники тримали під вогнем 9 областей, били по цивільним, у результаті обстрілів у Запорізькій області руйнувань зазнали 32 інфраструктурних об’єкти, на Херсонщині окупанти поцілили у медзаклад, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (44 вибухи).

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Ворог із мінометів, артилерії та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет (вибухи на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району).

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі ворог здійснив 2 обстріли Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано 10 вибухів.

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Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

Великописарівська громада: в результаті артобстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномету. Також з території РФ було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Пошкоджено приватний будинок.

Дніпропетровщина: вчора у Нікополі 24-річний чоловік отримав серйозні поранення обох ніг. Він знаходиться у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Ще двоє чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За день ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та граду. Внаслідок обстрілів виникло дві пожежі, їх загасили рятувальники.

Пошкоджено комунальне підприємство, магазин, два приватних підприємства, навчальний заклад, п’ятиповерховий будинок, 5 житлових будинків, 5 господарських споруд, автобус, 3 легкових автомобіля і газопровід.

Вчора надвечір ворог ще раз вдарив артилерією по Нікополю. Поцілили по місцевому магазину. На щастя, люди не постраждали.

Ближче до ночі окупанти атакували Марганець Нікопольського району. Пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 лінії електропередачі та 3 газопроводи. Обійшлося без жертв та поранених.

Також ворог атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Запорізька: за минулу добу зафіксовано 103 обстріли по 26 населених пунктах.

Окупанти здійснили 7 авіаударів по Оріхову й Малинівці та обстріляли з РСЗВ Степногірськ. 8 ворожих БПЛА атакували Новоданилівку, Білогір'я, П'ятихатки, Плавні та Кам'янське.

87 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Павлівки, Роботиного, Малих Щербаків, Степового, Лугового, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Руйнування зазнали 32 об'єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки та господарчі споруди. Минулося без загиблих та поранених.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки.

У с. Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" 71-річний чоловік, отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки, госпіталізований.

Луганщина: вчора ввечері окупанти поцілили по Макіївці. Одна людина загинула.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала ще й Білогорівка.

Наші захисники продовжують успішно стримувати ворога в районі Новоселівського.

За добу противник здійснив 143 обстрілів (537 снарядів).

Донеччина: під вогнем окупантів минулої доби — 14 населених пунктів: Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Курдюмівка, с.Старомайорське, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Желанне перше, с.Кліщіївка, с.Юрківка, с.Орлівка, с.Диліївка, с.Ласточкине, с.Предтечине.

Пошкоджено 8 приватних житлових будинків,

2 ангари, 2 господарські споруди.

За добу по області — одна людина загинула.

Миколаївщина: сьогодні вночі та вчора зранку ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Вчора ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

Також вчора між населеними пунктами Куцурубської громади зафіксовано ворожі обстріли по відкритій території. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 75 обстрілів (386 снарядів), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (14 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 22 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі.

Також окупанти атакували центральну частину села Кізомис: зафіксовано чотири "прильоти" по населеному пункту. Зокрема, окупанти влучили в адміністративну будівлю. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Ворог обстріляв амбулаторію у селі Станіслав. Через обстріл медзакладу постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка. У медичному закладі пошкоджено вікна та дах.

Через ворожий обстріл Білозерки в одній з осель сталася пожежа, а також пошкоджено освітній заклад. Постраждали двоє чоловіків. У 53-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 48-річного чоловіка.

Під час обстрілу російськими військами с. Садове поранень зазнав 50-річний чоловік.

Всього за добу через російську агресію 6 людей дістали поранення.