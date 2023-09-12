Оккупанты бьют по гражданским 9 областей: под огнем инфраструктурные объекты, медучреждения, жилье

За прошедшие сутки российские захватчики держали под огнем 9 областей, били по гражданским, в результате обстрелов в Запорожской области разрушениям подверглись 32 инфраструктурных объекта, на Херсонщине оккупанты попали в медучреждение, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (44 взрыва).

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Враг из минометов, артиллерии и АГС обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. Также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет (взрывы на территории Семеновской громады Новгород-Северского района).

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью враг совершил 2 обстрела Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано 10 взрывов.

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Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Путивльская, Николаевская громады.

Великописаревская громада: в результате артобстрела повреждено частное домовладение.

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 6 взрывов из миномета. Также с территории РФ было 10 взрывов из РСЗО. В результате обстрела получил контузию и ушибы местный житель. Поврежден частный дом.

Днепропетровщина: вчера в Никополе 24-летний мужчина получил серьезные ранения обеих ног. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Еще двое мужчин 47 и 56 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За день враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и града. В результате обстрелов возникло два пожара, их потушили спасатели.

Повреждены коммунальное предприятие, магазин, два частных предприятия, учебное заведение, пятиэтажный дом, 5 жилых домов, 5 хозяйственных построек, автобус, 3 легковых автомобиля и газопровод.

Вчера под вечер враг еще раз ударил артиллерией по Никополю. Попали по местному магазину. К счастью, люди не пострадали.

Ближе к ночи оккупанты атаковали Марганец Никопольского района. Повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 3 линии электропередачи и 3 газопровода. Обошлось без жертв и раненых.

Также враг атаковал Великомихайловскую громаду Синельниковского района.

Запорожская: за прошедшие сутки зафиксировано 103 обстрела по 26 населенным пунктам.

Оккупанты совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск. 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавни и Каменское.

87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботино, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Разрушению подверглись 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без погибших и раненых.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки.

В с. Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец подорвался на противопехотной мине "Лепесток" 71-летний мужчина, получил травмы средней тяжести, ампутацию голени, госпитализирован.

Луганщина: вчера вечером оккупанты попали по Макеевке. Один человек погиб.

Также противник нанес авиационные удары возле Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала еще и Белогоровка.

Наши защитники продолжают успешно сдерживать врага в районе Новоселовского.

За сутки противник совершил 143 обстрелов (537 снарядов).

Донетчина: под огнем оккупантов за прошедшие сутки - 14 населенных пунктов: Авдеевка, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Курдюмовка, с.Старомайорское, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, с.Желанное первое, с.Клищеевка, с.Юрковка, с.Орловка, с.Дилиевка, с.Ласточкино, с.Предтечино.

Повреждены 8 частных жилых домов,

2 ангара, 2 хозяйственные постройки.

За сутки по области - один человек погиб.

Николаевщина: сегодня ночью и вчера утром враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Вчера враг обстреливал г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также вчера между населенными пунктами Куцурубской громады зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 75 обстрелов (386 снарядов), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (14 снарядов).

Оккупанты попали в районы 22 населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, админздание, здания амбулатории и учебного заведения в Херсонском районе.

Также оккупанты атаковали центральную часть села Кизомыс: зафиксировано четыре "прилета" по населенному пункту. В частности, оккупанты попали в административное здание. Пострадавших среди местных жителей нет.

Враг обстрелял амбулаторию в селе Станислав. Из-за обстрела медучреждения пострадали две женщины - 33-летняя фельдшер и 63-летняя пациентка. В медицинском учреждении повреждены окна и крыша.

Из-за вражеского обстрела Белозерки в одном из домов произошел пожар, а также повреждено образовательное учреждение. Пострадали двое мужчин. У 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину.

Во время обстрела российскими войсками с. Садовое ранения получил 50-летний мужчина.

Всего за сутки из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.