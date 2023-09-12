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Зек на Львівщині шукав корегувальників "на волі" для ударів по підстанціях

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 12 вересня 2023, 11:05
Зек на Львівщині шукав корегувальників на волі для ударів по підстанціях
фото СБУ

Служба безпеки викрила на Львівщині в'язня, якого завербувала російська ФСБ для корегування ударів по електропідстанціях в регіоні та пошуку озброєння ЗСУ. 

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Львівської обласної прокуратури

Деталі: За даними СБУ, йдеться про 48-річного місцевого жителя, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. 

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У поле зору російської ФСБ він потрапив через свої коментарі на підтримку агресії, які викладав в соцмережі "Однокласники". Його завербували дистанційно під виглядом знайомства з росіянкою.

Прокуратура повідомляє, що завданням агента було надання  фотографій електричних підстанцій Львівщини після ракетних обстрілів, згідно яких можна було оцінити їх стан. Для виконання фотозвіту чоловік намагався залучити сторонніх осіб. СБУ уточнює, що йдеться про родичів та знайомих "на волі". Також спецслужба повідомляє, що жителю Львівщини доручили шукати пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ.

Крім того, як повідомляє прокуратура, чоловік поширював в "Однокласниках" матеріали, де визнавав окупацію українських територій правомірною, дискредитував чинну владу, зневажав українську націю та ЗСУ,  вказуючи, що їх очікує поразка у війні.

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Також у дописах стверджувалось, що українські диверсанти вбивають цивільних, дітей, беруть в заручники місцевих жителів, а "Україна тепер як Аль-Каїда".

Окрім того, чоловік поширив публікацію, в якій назвав Героя України Да Вінчі нацистом.

За кожне виконане завдання по коригуванню ворожа спецслужба мала дати йому від 1 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

СБУ повідомляє, що своєчасно заблокувала діяльність російського агента і тим самим зірвала плани РФ з підготовки нової серії ударів по регіону.

Під час обшуку у чоловіка вилучено прихований мобільний телефон із доказами. 

Жителю Львівщини повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність); ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування агресії.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

 
 
 

Теми: СБУЛьвівщинав'язниця
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