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Заключенный на Львовщине искал корректировщиков "на свободе" для ударов по подстанциям

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 11:05
Заключенный на Львовщине искал корректировщиков на свободе для ударов по подстанциям
фото СБУ

Служба безопасности разоблачила на Львовщине заключенного, которого завербовала российская ФСБ для корректировки ударов по электроподстанциям в регионе и поиска вооружения ВСУ. 

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Львовской областной прокуратуры

Детали: По данным СБУ, речь идет о 48-летнем местном жителе, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. 

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В поле зрения российской ФСБ он попал из-за своих комментариев в поддержку агрессии, которые выкладывал в соцсети "Одноклассники". Его завербовали дистанционно под видом знакомства с россиянкой.

Прокуратура сообщает, что задачей агента было предоставление фотографий электрических подстанций Львовщины после ракетных обстрелов, согласно которым можно было оценить их состояние. Для выполнения фотоотчета мужчина пытался привлечь посторонних лиц. СБУ уточняет, что речь идет о родственниках и знакомых "на свободе". Также спецслужба сообщает, что жителю Львовщины поручили искать пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ.

Кроме того, как сообщает прокуратура, мужчина распространял в "Одноклассниках" материалы, где признавал оккупацию украинских территорий правомерной, дискредитировал действующую власть, презирал украинскую нацию и ВСУ, указывая, что их ожидает поражение в войне.

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Также в сообщениях утверждалось, что украинские диверсанты убивают гражданских, детей, берут в заложники местных жителей, а "Украина теперь как Аль-Каида".

Кроме того, мужчина распространил публикацию, в которой назвал Героя Украины Да Винчи нацистом.

За каждое выполненное задание по корректировке вражеская спецслужба должна была дать ему от 1 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта.

СБУ сообщает, что своевременно заблокировала деятельность российского агента и тем самым сорвала планы РФ по подготовке новой серии ударов по региону.

Во время обыска у мужчины изъят скрытый мобильный телефон с доказательствами. 

Жителю Львовщины сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность); ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

 
 
 
 

Темы: СБУЛьвовщинатюрьма
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