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Блокування Starlink біля Криму: у Сенаті США вимагають взятися за Маска

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 11:17
Блокування Starlink біля Криму: у Сенаті США вимагають взятися за Маска
Ілон Маск, фото: Getty Images

Сенаторка США Елізабет Воррен виступила з вимогою провести розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска після того як він визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова: "Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер".

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Деталі: Очікують, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі з сенаторами в Капітолії в середу.

Воррен, яка є членкинею сенатського комітету з питань збройних сил, сказала, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету з питань збройних сил Джек Рід, демократ з Род-Айленду, також сказав, що він стурбований цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, і що з ними робити – вирішували президенти.

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Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки, "але він не може бути останнім словом, коли мова йде про національну безпеку", сказав Рід, маючи на увазі Маска.

Передісторія

  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Пізніше сам Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму.

Теми: МаскУкраїнаінтернетвійна
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