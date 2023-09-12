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Блокировка Starlink возле Крыма: в Сенате США требуют взяться за Маска

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 11:17
Блокировка Starlink возле Крыма: в Сенате США требуют взяться за Маска
Илон Маск, фото: Getty Images

Сенатор США Элизабет Уоррен выступила с требованием провести расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска после того как он признал, что заблокировал Украине доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь: "Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер".

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Детали: Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду.

Уоррен, которая является членом сенатского комитета по вооруженным силам, сказала, что она также хочет, чтобы Министерство обороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Председатель комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также сказал, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, и что с ними делать – решали президенты.

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Он сказал, что произошли очень позитивные изменения, когда SpaceX снизила стоимость доступа к космосу, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности, "но он не может быть последним словом, когда речь идет о национальной безопасности", сказал Рид, имея в виду Маска.

Предистория:

  • Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Позже сам Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму.

Темы: МаскУкраинаинтернетвойна
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