ЗСУ завдали удару по базі російських дронів – Стратком
Вівторок, 12 вересня 2023, 11:37
Сили оборони України напередодні уразили пункт базування ворожих екіпажів безпілотників Zala і "Ланцет" на Донеччині.
Джерело: центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах
Дослівно: "Вранці 11.09.2023 Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області".
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Деталі: Чим було завдано удару та ефективна робота якого саме підрозділу зафіксована на відео, в повідомленні не уточнюється.
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