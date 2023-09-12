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ЗСУ завдали удару по базі російських дронів – Стратком

Валентина РоманенкоВівторок, 12 вересня 2023, 11:37
ЗСУ завдали удару по базі російських дронів – Стратком
ілюстрація СтратКома

Сили оборони України напередодні уразили пункт базування ворожих екіпажів безпілотників Zala і "Ланцет" на Донеччині.

Джерело: центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Вранці 11.09.2023 Збройні сили  України успішно завдали  удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області".

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Деталі: Чим було завдано удару та ефективна робота якого саме підрозділу зафіксована на відео, в повідомленні не уточнюється.

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Теми: безпілотникивійнаДонецька область
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