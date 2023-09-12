ВСУ нанесли удар по базе российских дронов – Стратком

Силы обороны Украины накануне поразили пункт базирования вражеских экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.

Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Дословно: "Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области".

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Детали: Чем был нанесен удар и эффективная работа какого именно подразделения зафиксирована на видео, в сообщении не уточняется.