ВСУ нанесли удар по базе российских дронов – Стратком
Вторник, 12 сентября 2023, 11:37
Силы обороны Украины накануне поразили пункт базирования вражеских экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.
Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях
Дословно: "Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области".
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Детали: Чем был нанесен удар и эффективная работа какого именно подразделения зафиксирована на видео, в сообщении не уточняется.
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