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Посланець Ватикану поїде до Пекіна для "мирних переговорів" про Україну − ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 11:51
Посланець Ватикану поїде до Пекіна для мирних переговорів про Україну − ЗМІ
Кардинал Маттео Дзуппі. Фото vaticannews.va

Папський посланець кардинал Маттео Дзуппі 12 вересня вирушить до Пекіна, щоб говорити про припинення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійську газету La Repubblica

Деталі: Прогнозують, що 13 вересня кардинал Дзуппі зустрінеться з "найвищими інституційними лідерами", в тому числі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

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Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"

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Теми: КитайВатиканУкраїнамир
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