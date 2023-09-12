Посланець Ватикану поїде до Пекіна для "мирних переговорів" про Україну − ЗМІ

Папський посланець кардинал Маттео Дзуппі 12 вересня вирушить до Пекіна, щоб говорити про припинення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійську газету La Repubblica

Деталі: Прогнозують, що 13 вересня кардинал Дзуппі зустрінеться з "найвищими інституційними лідерами", в тому числі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

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Передісторія:

Посланець Папи вже відвідав Київ і Москву в червні та США у липні в рамках зусиль Ватикану з досягнення миру між Україною і Росією.

Зокрема, президент США Джо Байден зустрівся з Дзуппі у Вашингтоні для проведення "переговорів про мир".

4 липня Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.