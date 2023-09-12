Посланник Ватикана поедет в Пекин для "мирных переговоров" об Украине − СМИ

Папский посланник кардинал Маттео Дзуппи 12 сентября отправится в Пекин, чтобы говорить о прекращении войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica

Детали: Прогнозируют, что 13 сентября кардинал Дзуппи встретится с "высокими институциональными лидерами", в том числе с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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Предыстория:

Посланник Папы уже посетил Киев и Москву в июне и США в июле в рамках усилий Ватикана по достижению мира между Украиной и Россией.

В частности, президент США Джо Байден встретился с Дзуппи в Вашингтоне для проведения "переговоров о мире".

4 июля Маттео Дзуппи заявлял, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.