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Посланник Ватикана поедет в Пекин для "мирных переговоров" об Украине − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 11:51
Посланник Ватикана поедет в Пекин для мирных переговоров об Украине − СМИ
Кардинал Маттео Дзуппи. Фото vaticannews.va

Папский посланник кардинал Маттео Дзуппи 12 сентября отправится в Пекин, чтобы говорить о прекращении войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica

Детали: Прогнозируют, что 13 сентября кардинал Дзуппи встретится с "высокими институциональными лидерами", в том числе с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды"

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Темы: КитайВатиканУкраинамир
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