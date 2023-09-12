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У ПАРЄ визнали, що Росія стала диктатурою

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 12:40
У ПАРЄ визнали, що Росія стала диктатурою
Путін. фото Getty Images

Комітет Парламентської асамблеї Ради європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння легітимністю поправок до конституції Росії, які дозволили очільнику цієї країни Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ПАРЄ 

Деталі: Йдеться про поправки, внесені у конституцію РФ у липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

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"Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру", – заявили парламентарі. 

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів", тому "відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи і всього світу", підсумував комітет.

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Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з президентом Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Повні дебати у ПАРЄ на цю тему відбудуться наступного місяця.

Що передувало: Міністри юстиції країн-членів та країн-спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів ("Ризькі принципи") для досягнення всеосяжної відповідальності за агресію Російської Федерації проти України та забезпечення відшкодування всім жертвам війни.

Теми: ПАРЄПутін
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