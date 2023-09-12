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В ПАСЕ признали, что Россия стала диктатурой

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 12:40
В ПАСЕ признали, что Россия стала диктатурой
Путин. фото Getty Images

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок в конституцию России, которые позволили главе этой страны Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ

Детали: Речь идет о поправках, внесенных в конституцию РФ в июле 2020 года. Они предусматривают снятие ограничений на президентский срок и позволяют Путину оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

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"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", – заявили парламентарии. 

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей", поэтому "восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира", подытожил комитет.

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Комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая президента Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

Полные дебаты в ПАСЕ на эту тему состоятся в следующем месяце.

Что предшествовало: Министры юстиции стран-членов и стран-наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов ("Рижские принципы") для достижения всеобъемлющей ответственности за агрессию Российской Федерации против Украины и обеспечения возмещения всем жертвам войны.

Темы: ПАСЕПутин
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