Зеленський збирав військовий кабінет: говорили про наступ і укріплення

Президент Володимир Зеленський збирав військовий кабінет, на якому обговорили питання наступу, забезпечення зброєю та підсилення збройних сил на певних напрямках.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Військовий кабінет. Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок".

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Деталі: Також на засіданні обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення українських воїнів на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.