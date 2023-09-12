Зеленский собирал военный кабинет: говорили о наступлении и укреплении

Президент Владимир Зеленский собирал военный кабинет, где обсудили вопросы наступления, обеспечения оружием и усиления вооруженных сил на определенных направлениях.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок".

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Детали: Также на заседании обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление украинских воинов на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.