Зеленский собирал военный кабинет: говорили о наступлении и укреплении
Вторник, 12 сентября 2023, 12:45
Президент Владимир Зеленский собирал военный кабинет, где обсудили вопросы наступления, обеспечения оружием и усиления вооруженных сил на определенных направлениях.
Источник: президент в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок".
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Детали: Также на заседании обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление украинских воинов на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.