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Зеленский собирал военный кабинет: говорили о наступлении и укреплении

Ирина БалачукВторник, 12 сентября 2023, 12:45
Зеленский собирал военный кабинет: говорили о наступлении и укреплении
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский собирал военный кабинет, где обсудили вопросы наступления, обеспечения оружием и усиления вооруженных сил на определенных направлениях.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок".

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Детали: Также на заседании обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление украинских воинов на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.

Темы: Зеленскийвойна
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