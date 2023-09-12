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В Словаччину за $10 тисяч: на гарячому піймали прикордонника-переправника

Валентина РоманенкоВівторок, 12 вересня 2023, 12:51
В Словаччину за $10 тисяч: на гарячому піймали прикордонника-переправника
фото прокуратури

Працівники ДБР спільно з відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили інспектора Чопського прикордонного загону на незаконному переправленні через державний кордон чоловіків призовного віку.

Джерело: Державна прикордонна служба, ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Незаконну схему організував інспектор прикордонного загону спільно з братом, який мешкає на Хмельниччині.

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Вони шукали охочих залишити країну для уникнення мобілізації й обіцяли забезпечити їх переправлення до Словаччини через пункт пропуску в зоні діяльності прикордонного загону.

Зловмисники обіцяли підібрати оптимальний маршрут, знайти відповідний транспорт та усунути всі перешкоди для перетину кордону. Свої "послуги" вони оцінили у 10 тисяч доларів США з особи.

Прикордонника та його брата затримали в місті Ужгород під час отримання ними авансу за переправлення у розмірі 120 000 гривень. Решту суми потенційний ухилянт мав сплатити безпосередньо перед перетином кордону.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото дпсу
 
фото прокуратури

Наразі суд обрав для вказаних осіб міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Теми: Воєнний станкорупціяПрикордонна службаДБР
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