В Словакию за $10 тысяч: с поличным поймали пограничника-переправщика

Работники ГБР совместно с отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора Чопского пограничного отряда на незаконной переправке через государственную границу мужчин призывного возраста.

Источник: Государственная пограничная служба, ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Незаконную схему организовал инспектор пограничного отряда совместно с братом, который живет в Хмельницкой области.

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Они искали желающих покинуть страну во избежание мобилизации и обещали обеспечить их переправку в Словакию через пункт пропуска в зоне деятельности пограничного отряда.

Злоумышленники обещали подобрать оптимальный маршрут, найти подходящий транспорт и устранить все препятствия для пересечения границы. Свои "услуги" они оценили в 10 тысяч долларов США с человека.

Пограничника и его брата задержали в городе Ужгород во время получения ими аванса за переправку в размере 120 000 гривен. Остальную сумму потенциальный уклонист должен был оплатить непосредственно перед пересечением границы.

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фото прокуратуры

Сейчас суд избрал для указанных лиц меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.