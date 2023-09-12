Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Словакию за $10 тысяч: с поличным поймали пограничника-переправщика

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 12:51
В Словакию за $10 тысяч: с поличным поймали пограничника-переправщика
фото прокуратуры

Работники ГБР совместно с отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора Чопского пограничного отряда на незаконной переправке через государственную границу мужчин призывного возраста.

Источник: Государственная пограничная служба, ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Незаконную схему организовал инспектор пограничного отряда совместно с братом, который живет в Хмельницкой области.

Реклама:

Они искали желающих покинуть страну во избежание мобилизации и обещали обеспечить их переправку в Словакию через пункт пропуска в зоне деятельности пограничного отряда.

Злоумышленники обещали подобрать оптимальный маршрут, найти подходящий транспорт и устранить все препятствия для пересечения границы. Свои "услуги" они оценили в 10 тысяч долларов США с человека.

Пограничника и его брата задержали в городе Ужгород во время получения ими аванса за переправку в размере 120 000 гривен. Остальную сумму потенциальный уклонист должен был оплатить непосредственно перед пересечением границы.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото гпсу
 
фото прокуратуры

Сейчас суд избрал для указанных лиц меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Темы: Военное положениекоррупцияПограничная службаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Мы режем логистические пути россиян на Бахмутском направлении - Евлаш

Вероятный кандидат в президенты США Десантис выступил против членства Украины в НАТО

Все новости...
Военное положение
Пограничники рассказали, сколько чиновников и госслужащих завернули за 7 месяцев
Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов из-за рубежа не будет – постпред президента
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
Последние новости
20:23
Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв
19:53
Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов
19:27
В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских
19:01
Россияне безуспешно пытались восстановить положение возле Клещеевки и Авдеевки – Генштаб
18:47
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
18:25
В Китае создадут фонд на 14 миллиардов долларов для поддержки развивающихся отраслей
18:18
Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим
18:03
ВИДЕОВо Флориде поймали аллигатора с человеческими останками в пасти
18:00
обновлено от 16:45В оккупированном Токмаке "прилеты", есть пострадавшие из-за вражеской ПВО – мэр Мелитополя
17:51
Армения и Азербайджан встретятся в Брюсселе при участии ЕС, Франции и Германии
Все новости...
Реклама: