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Росіяни обстріляли Красногорівку та Авдіївку: 2 загиблих, 3 поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 12 вересня 2023, 13:09
Росіяни обстріляли Красногорівку та Авдіївку: 2 загиблих, 3 поранених
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ УП

Російські військові зранку завдали ударів по Красногорівці та Авдіївці Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули та троє осіб дістали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "Зранку під артилерійським вогнем окупантів опинилось місто Красногорівка. Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік – обидві людини загинули. 

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Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень – із опіками тіла і контузією її госпіталізовано".

Деталі:  Крім того, дістали осколкові поранення й переломи ще двоє цивільних – 82-річна мати і 55-річна донька, яких ворожий обстріл застав на світанку у власній оселі в м. Авдіївці. Для надання невідкладної допомоги постраждалих доставлено до медичного закладу.  

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

ВІДЕО ДНЯ

Виправлено: Раніше в заголовку новини повідомлялося про трьох поранених в Авдіївці.

Теми: Донецька областьобстріл
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