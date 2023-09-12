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Россияне обстреляли Красногоровку и Авдеевку: 2 погибших, 3 раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 13:09
Россияне обстреляли Красногоровку и Авдеевку: 2 погибших, 3 раненых
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ УП

Российские военные утром нанесли удары по Красногоровке и Авдеевке Донецкой области, в результате чего два человека погибли и три человека получили ранения.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "Утром под артиллерийским огнем оккупантов оказался город Красногоровка. Один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где жили 84-летняя женщина и 71-летний мужчина - оба человека погибли. 

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Еще одна женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству, получила ранения - с ожогами тела и контузией она госпитализирована".

Детали:  Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще двое гражданских - 82-летняя мать и 55-летняя дочь, которых вражеский обстрел застал на рассвете в собственном доме в г. Авдеевка. Для оказания неотложной помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.  

В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

ВИДЕО ДНЯ

Исправлено: Ранее в заголовке новости сообщалось о трех раненых в Авдеевке.

Темы: Донецкая областьобстрел
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