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РФ вдарила ракетою по відкритій місцевості в Запорізькому районі

Валентина РоманенкоВівторок, 12 вересня 2023, 13:23

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запорізькому району, інформація про потерпілих уточнюється.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова: "Близько 12:27, військовими РФ нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі.

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Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється".

Деталі: У Запорізькій області з 12.30 триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Теми: Запорізька областьракетний ударвійна
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