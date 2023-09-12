РФ вдарила ракетою по відкритій місцевості в Запорізькому районі

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запорізькому району, інформація про потерпілих уточнюється.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова: "Близько 12:27, військовими РФ нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі.

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Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється".

Деталі: У Запорізькій області з 12.30 триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.