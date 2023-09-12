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РФ ударила ракетой по открытой местности в Запорожском районе

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 13:23

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожскому району, информация о пострадавших уточняется.

Источник: председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "Около 12:27, военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: В Запорожской области с 12.30 продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности.

Темы: Запорожская областьракетный ударвойна
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