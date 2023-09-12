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Житомирянка знайшла на городі 85 мін, коли копала картоплю

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 12 вересня 2023, 14:05
Житомирянка знайшла на городі 85 мін, коли копала картоплю
фото поліції

Жителька Житомира знайшла на городі цілий арсенал зброї часів Другої світової війни.

Джерело: пресслужба поліції Житомирщини

Деталі: 11 вересня до поліції надійшло повідомлення, що на присадибній ділянці жінка виявила предмети, схожі на боєприпаси. 

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Правоохоронці встановили, що неподалік житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстрені служби.

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фото поліції

Теми: Житомирзброярозмінування
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