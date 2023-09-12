Житомирянка нашла на огороде 85 мин, когда копала картошку

Жительница Житомира нашла на огороде целый арсенал оружия время Второй мировой войны.

Источник: пресс-служба полиции Житомирщины

Детали: 11 сентября в полицию поступило сообщение, что на приусадебном участке женщина обнаружила предметы, похожие на боеприпасы.

Реклама:

Правоохранители установили, что недалеко от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. Взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

Правоохранители отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстренные службы.

ВИДЕО ДНЯ