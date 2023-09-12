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Житомирянка нашла на огороде 85 мин, когда копала картошку

Татьяна ЛозовенкоВторник, 12 сентября 2023, 14:05
Житомирянка нашла на огороде 85 мин, когда копала картошку
фото полиции

Жительница Житомира нашла на огороде целый арсенал оружия время Второй мировой войны.

Источник: пресс-служба полиции Житомирщины

Детали: 11 сентября в полицию поступило сообщение, что на приусадебном участке женщина обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. 

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Правоохранители установили, что недалеко от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. Взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

Правоохранители отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстренные службы.

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фото полиции

Темы: Житомироружиеразминирование
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