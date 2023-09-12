Автобусом або пішки: Литва не пускатиме автомобілі з російською реєстрацією

Після роз'яснення Європейської комісії Литва не пускатиме автомобілі з російськими номерами, виняток зробили лише для Калінінграда, і то, якщо авто прямує транзитом.

Джерело: LRT з посиланням на представників литовської влади, передає "Європейська правда"

Деталі: Минулої п'ятниці Єврокомісія оприлюднила роз'яснення щодо антиросійських санкцій, згідно з якими автомобілі з російськими номерами не можуть в'їжджати на територію ЄС.

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"На цей момент громадяни Росії можуть перетинати кордон, якщо вони мають на це право, або автобусом, або пішки", – сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

Виняток стосується лише мандрівників, які прямують транзитом до Калінінграда. Вони зможуть проїхати своїм приватним транспортом. В іншому випадку спроби в'їхати на литовську територію на автомобілі з російською реєстрацією можуть призвести до проблем.

"Будь-хто, хто перетинає кордон, чи то громадянин Росії, чи громадянин ЄС, на машині з російськими номерами, якщо у нього немає підтверджуючих документів, що він їде до Калінінграда транзитом, повинен знати, що його автомобіль буде конфісковано", – пояснила Нелюпшене.

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У митній службі заявили, що досі Литва відмовлялася пускати лише автомобілі, призначені для продажу. В іншому випадку в країну могли потрапити російські автомобілі.

"Ці автомобілі не мали товарного статусу. Вони зареєстровані там (в Росії. – Ред.), а це означає, що вони належать людині, яка там зареєстрована і проживає… Нове роз'яснення добре підкреслює, що якщо (автомобіль. – Ред.) зареєстрований в Росії, з російськими номерами, він не може в'їхати", – сказав прессекретар литовськї митниці Роландас Юргайтіс.

За даними Єврокомісії, це не нова заборона, але до цього часу країни-члени ЄС не застосовували її однаково.

Заборона на ввезення з Росії поширюється на автомобілі, фотоапарати, ноутбуки та сотні інших предметів повсякденного вжитку, повідомив речник Єврокомісії Деніел Феррі.

За його словами, росіян не будуть роздягати, якщо вони прийдуть в одязі російського виробництва, але до цінностей, призначених для продажу, таких як автомобіль, потрібно ставитися "більш суворо".

Роз'яснення Єврокомісії запросила Німеччина, яка з кінця червня не тільки обмежила в'їзд російських автомобілів, але й конфіскує їх всередині країни, повідомили місцеві ЗМІ.

Нагадаємо: У поясненні Єврокомісії йшлося, що час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі.