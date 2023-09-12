Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Автобусом или пешком: Литва не будет пускать автомобили с российской регистрацией

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 14:24
Автобусом или пешком: Литва не будет пускать автомобили с российской регистрацией
Фото: Getty Images

После разъяснения Европейской комиссии Литва не будет пускать автомобили с российскими номерами, исключение сделали только для Калининграда, и то, если авто следует транзитом.

Источник: LRT со ссылкой на представителей литовских властей, передает "Европейская правда"

Детали: В прошлую пятницу Еврокомиссия обнародовала разъяснения по антироссийским санкциям, согласно которым автомобили с российскими номерами не могут въезжать на территорию ЕС.

Реклама:

"На данный момент граждане России могут пересекать границу, если они имеют на это право, или автобусом, или пешком", – сказала заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

Исключение касается только путешественников, следующих транзитом в Калининград. Они смогут проехать своим частным транспортом. В противном случае попытки въехать на литовскую территорию на автомобиле с российской регистрацией могут привести к проблемам.

"Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, на машине с российскими номерами, если у него нет подтверждающих документов, что он едет в Калининград транзитом, должен знать, что его автомобиль будет конфискован", – пояснила Нелюпшене.

ВИДЕО ДНЯ

В таможенной службе заявили, что до сих пор Литва отказывалась пускать только автомобили, предназначенные для продажи. В противном случае в страну могли попасть российские автомобили.

"Эти автомобили не имели товарного статуса. Они зарегистрированы там (в России. – Ред.), а это означает, что они принадлежат человеку, который там зарегистрирован и проживает... Новое разъяснение хорошо подчеркивает, что если (автомобиль. – Ред.) зарегистрирован в России, с российскими номерами, он не может въехать", – сказал пресс-секретарь литовской таможни Роландас Юргайтис.

По данным Еврокомиссии, это не новый запрет, но до сих пор страны-члены ЕС не применяли его одинаково.

Запрет на ввоз из России распространяется на автомобили, фотоаппараты, ноутбуки и сотни других предметов повседневного потребления, сообщил представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри.

По его словам, россиян не будут раздевать, если они придут в одежде российского производства, но к ценностям, предназначенным для продажи, таким как автомобиль, нужно относиться "более строго".

Разъяснения Еврокомиссии запросила Германия, которая с конца июня не только ограничила въезд российских автомобилей, но и конфискует их внутри страны, сообщили местные СМИ.

Напомним: В пояснении Еврокомиссии говорилось, что при пересечении границы с Европейским Союзом у граждан РФ могут конфисковать авто, телефоны, другую технику и ценные вещи.

Темы: ЛитваЕСавтограница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью

Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна – Дуда

Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию через временный коридор

Мы режем логистические пути россиян на Бахмутском направлении - Евлаш

Все новости...
Литва
В Литве назвали незаконными псевдовыборы России на оккупированных территориях
Премьер Литвы прогнозирует споры о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине
Литва передала Украине 1,5 миллиона боеприпасов
Последние новости
21:44
В Петербурге пропало электричество: до этого слышали "хлопок"
21:24
"Есть за что отметить": Зеленский похвалил бригады, которые воюют на востоке и юге
21:15
Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью
20:52
Борец Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира и лицензию на Олимпиаду
20:40
видеоКосмический аппарат NASA успешно сбросил на Землю образцы с астероида Бенну
20:23
Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв
19:53
Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов
19:27
В Херсоне из-за вражеских обстрелов в воскресенье пострадало уже 6 гражданских
19:01
Россияне безуспешно пытались восстановить положение возле Клещеевки и Авдеевки – Генштаб
18:47
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
Все новости...
Реклама: