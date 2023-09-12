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Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як "церковним місіонерам"

Олена РощінаВівторок, 12 вересня 2023, 14:35
Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як церковним місіонерам
Колишнього диякона УПЦ МП затримали в Одесі, фото прокуратури

Правоохоронці затримали колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ МП, який за гроші допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам.

Джерело: Служба безпеки України, Одеська обласна прокуратура

Деталі: Для реалізації оборудки колишній служитель одного з храмів Одеси підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Йшлося про участь у культурно-духовних подіях у Німеччині.

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Зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова з надуманою "аргументацією" про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. 

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Однак співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його "на гарячому": під час передачі замовнику "послуги" документів для виїзду та одержання грошей.

Ексдиякон в Одесі придумав схему для ухилянтів
Ексдиякон в Одесі придумав схему для ухилянтів
Фото СБУ

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

  • комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;
  • готівку, одержану злочинним шляхом.
 
Докази схеми
СБУ
 
Гроші від ухилянтів
Фото прокуратури

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Теми: ухилянтиУПЦ МПСБУОдеська область
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