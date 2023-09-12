Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як "церковним місіонерам"

Правоохоронці затримали колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ МП, який за гроші допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам.

Джерело: Служба безпеки України, Одеська обласна прокуратура

Деталі: Для реалізації оборудки колишній служитель одного з храмів Одеси підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Йшлося про участь у культурно-духовних подіях у Німеччині.

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Зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова з надуманою "аргументацією" про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів.

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Однак співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його "на гарячому": під час передачі замовнику "послуги" документів для виїзду та одержання грошей.

Ексдиякон в Одесі придумав схему для ухилянтів Фото СБУ

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;

готівку, одержану злочинним шляхом.

Докази схеми СБУ

Гроші від ухилянтів Фото прокуратури

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.