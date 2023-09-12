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Бывший диакон УПЦ МП помогал уклонистам выехать как "церковным миссионерам"

Елена РощинаВторник, 12 сентября 2023, 14:35
Бывший диакон УПЦ МП помогал уклонистам выехать как церковным миссионерам
Бывшего диакона УПЦ МП задержали в Одессе, фото прокуратуры

Правоохранители задержали бывшего диакона Одесской епархии УПЦ МП, который за деньги помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам.

Источник: Служба безопасности Украины, Одесская областная прокуратура

Детали: Для реализации сделки бывший служитель одного из храмов Одессы подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Речь шла об участии в культурно-духовных событиях в Германии.

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Злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова с надуманной "аргументацией" о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов. 

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Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и задержали его "на горячем": во время передачи заказчику "услуги" документов для выезда и получения денег.

Экс-деякон в Одессе придумал схему для уклонистов
Экс-деякон в Одессе придумал схему для уклонистов
Фото СБУ

Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружено:

  • компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки;
  • наличные, полученные преступным путем.
Доказательства схемы
Доказательства схемы
СБУ
Деньги от уклонистов
Деньги от уклонистов
Фото прокуратуры

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Он находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

Темы: уклонистыУПЦ МПСБУОдесская область
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