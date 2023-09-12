ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen

Шведський уряд вже невдовзі може доручити Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.

Джерело: Sveriges Radio Ekot, з посиланням на джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: Відповідний запит можуть направити вже в четвер. Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну.

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За інформацією радіо, Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

Шведське радіо зазначає, що Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

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