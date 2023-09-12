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ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 15:05
ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen
Gripen. фото AFP via Getty Images

Шведський уряд вже невдовзі може доручити Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.

ДжерелоSveriges Radio Ekot, з посиланням на джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: Відповідний запит можуть направити вже в четвер. Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну.

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За інформацією радіо, Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

Шведське радіо зазначає, що Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем’єрка Магдалена Андерссон закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Gripen. Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Gripen мав би бути вступ Швеції в НАТО.
  • Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах, а під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось їхнє надання.
  • Однак згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.

Теми: винищувачіШвеція
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