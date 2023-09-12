ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen
Вівторок, 12 вересня 2023, 15:05
Шведський уряд вже невдовзі може доручити Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.
Джерело: Sveriges Radio Ekot, з посиланням на джерела, цитує "Європейська правда"
Деталі: Відповідний запит можуть направити вже в четвер. Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну.
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За інформацією радіо, Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.
Шведське радіо зазначає, що Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем’єрка Магдалена Андерссон закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Gripen. Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Gripen мав би бути вступ Швеції в НАТО.
- Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах, а під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось їхнє надання.
- Однак згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.