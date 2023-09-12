Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 15:05
ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливість передати Києву винищувачі Gripen
Gripen. фото AFP via Getty Images

Шведський уряд вже невдовзі може доручити Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.

ДжерелоSveriges Radio Ekot, з посиланням на джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: Відповідний запит можуть направити вже в четвер. Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну.

Реклама:

За інформацією радіо, Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

Шведське радіо зазначає, що Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем’єрка Магдалена Андерссон закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Gripen. Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Gripen мав би бути вступ Швеції в НАТО.
  • Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах, а під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось їхнє надання.
  • Однак згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.

Теми: винищувачіШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю

Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна – Дуда

фотоСимаргл та сокіл: в українських десантників з’явилися нарукавні знаки

Спікер Палати вирішив зберегти $300 млн для України в оборонному бюджеті США

Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини через тимчасовий коридор

Усі новини...
винищувачі
Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ
Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі – ЗМІ
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
Останні новини
22:35
Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером: той був проти України в НАТО, але передумав
22:09
У Британії обіцяють бути поряд з Україною незалежно від результатів виборів у США
21:44
відеоУ Петербурзі зникла електрика: до цього чули "бавовну"
21:24
"Є за що відзначити": Зеленський похвалив бригади, які воюють на сході та півдні
21:15
Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю
20:52
Борець Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу й ліцензію на Олімпіаду
20:40
відеоКосмічний апарат NASA успішно скинув на Землю зразки з астероїда Бенну
20:23
Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв
19:53
Італія розкритикувала Німеччину за фінансування благодійних груп для мігрантів
19:27
У Херсоні через ворожі обстріли у неділю постраждало вже 6 цивільних
Усі новини...
Реклама: