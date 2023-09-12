СМИ: Правительство Швеции изучит возможность передать Киеву истребители Gripen
Вторник, 12 сентября 2023, 15:05
Шведское правительство уже вскоре может поручить Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.
Источник: Sveriges Radio Ekot, со ссылкой на источники, цитирует "Европейская правда"
Детали: Соответствующий запрос могут направить уже в четверг. Среди прочего, правительство хочет, чтобы было проведено расследование того, как передача самолетов влияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна может получить новые самолеты на замену.
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По информации радио, Вооруженные силы Швеции должны предоставить свой ответ в ноябре, и тогда правительство сможет решить, стоит ли отправлять Gripen в Украину.
Шведское радио отмечает, что Киев заинтересован в получении дивизии численностью от 16 до 18 Gripen.
Предыстория:
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- Председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Швеции, бывший премьер Магдалена Андерссон призвала правительство одобрить предоставление Украине шведских истребителей Gripen. Однако она отметила, что условием для предоставления Украине Gripen должно было бы быть вступление Швеции в НАТО.
- Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях, а во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось их предоставление.
- Вскоре премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.