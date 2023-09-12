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СМИ: Правительство Швеции изучит возможность передать Киеву истребители Gripen

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 15:05
СМИ: Правительство Швеции изучит возможность передать Киеву истребители Gripen
Gripen. фото AFP via Getty Images

Шведское правительство уже вскоре может поручить Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.

Источник: Sveriges Radio Ekot, со ссылкой на источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: Соответствующий запрос могут направить уже в четверг. Среди прочего, правительство хочет, чтобы было проведено расследование того, как передача самолетов влияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна может получить новые самолеты на замену.

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По информации радио, Вооруженные силы Швеции должны предоставить свой ответ в ноябре, и тогда правительство сможет решить, стоит ли отправлять Gripen в Украину.

Шведское радио отмечает, что Киев заинтересован в получении дивизии численностью от 16 до 18 Gripen.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Швеции, бывший премьер Магдалена Андерссон призвала правительство одобрить предоставление Украине шведских истребителей Gripen. Однако она отметила, что условием для предоставления Украине Gripen должно было бы быть вступление Швеции в НАТО.
  • Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях, а во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось их предоставление.
  • Вскоре премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.

Темы: истребителиШвеция
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