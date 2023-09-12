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Росія завдала удару по Запорізькому району

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 21:49
Росія завдала удару по Запорізькому району
Фото ілюстративне

У Запоріжжі після оголошення загрози застосування балістичного озброєння пролунав вибух. Росія завдала удару балістичною ракетою по Запорізькому району. 

Джерело: Суспільне Запоріжжя, голова ОВА Юрій Малашко в етері телемарафону

Деталі: О 6:21 в трьох областях, зокрема і Запорізькій оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

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Згодом "Суспільне Запоріжжя" без вказування деталей повідомило про вибухи в місті.

Пряма мова Малашка: "Ворог укотре підло атакував нас. Це балістична ракета. Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння або місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз працюють відповідні служби... Станом на зараз постраждалих і пожеж немає".

Теми: Запоріжжяповітряна тривога
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