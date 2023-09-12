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Россия нанесла удар по Запорожскому району

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 21:49
Россия нанесла удар по Запорожскому району
Фото иллюстративное

В Запорожье после объявления угрозы применения баллистического вооружения прогремел взрыв.  Росія завдала удару балістичною ракетою по Запорізькому району. 

Источник: "Суспільне Запоріжжя", председатель ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона

Детали: В 6:21 в трех областях, в том числе и Запорожской объявили угрозу применения баллистического вооружения.

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Впоследствии "Суспільне Запоріжжя" без указания деталей сообщило о взрывах в городе.

Прямая речь Малашко: "Враг в очередной раз подло атаковал нас. Это баллистическая ракета. Тип ракеты устанавливается и устанавливаем место падения или место поражения. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас работают соответствующие службы... По состоянию на сейчас пострадавших и пожаров нет".

Темы: Запорожьевоздушная тревога
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