Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла удар по Запорожскому району

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 21:49
Россия нанесла удар по Запорожскому району
Фото иллюстративное

В Запорожье после объявления угрозы применения баллистического вооружения прогремел взрыв.  Росія завдала удару балістичною ракетою по Запорізькому району. 

Источник: "Суспільне Запоріжжя", председатель ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона

Детали: В 6:21 в трех областях, в том числе и Запорожской объявили угрозу применения баллистического вооружения.

Реклама:

Впоследствии "Суспільне Запоріжжя" без указания деталей сообщило о взрывах в городе.

Прямая речь Малашко: "Враг в очередной раз подло атаковал нас. Это баллистическая ракета. Тип ракеты устанавливается и устанавливаем место падения или место поражения. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас работают соответствующие службы... По состоянию на сейчас пострадавших и пожаров нет".

Темы: Запорожьевоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Запорожье
Оккупанты ударили по Сумам и Запорожью: 5 раненых
Военкомат Запорожья подделывал документы людей для получения премий
В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: