Россия нанесла удар по Запорожскому району
Вторник, 12 сентября 2023, 21:49
В Запорожье после объявления угрозы применения баллистического вооружения прогремел взрыв. Росія завдала удару балістичною ракетою по Запорізькому району.
Источник: "Суспільне Запоріжжя", председатель ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона
Детали: В 6:21 в трех областях, в том числе и Запорожской объявили угрозу применения баллистического вооружения.
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Впоследствии "Суспільне Запоріжжя" без указания деталей сообщило о взрывах в городе.
Прямая речь Малашко: "Враг в очередной раз подло атаковал нас. Это баллистическая ракета. Тип ракеты устанавливается и устанавливаем место падения или место поражения. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас работают соответствующие службы... По состоянию на сейчас пострадавших и пожаров нет".