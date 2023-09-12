Россия нанесла удар по Запорожскому району

В Запорожье после объявления угрозы применения баллистического вооружения прогремел взрыв. Росія завдала удару балістичною ракетою по Запорізькому району.

Источник: "Суспільне Запоріжжя", председатель ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона

Детали: В 6:21 в трех областях, в том числе и Запорожской объявили угрозу применения баллистического вооружения.

Реклама:

Впоследствии "Суспільне Запоріжжя" без указания деталей сообщило о взрывах в городе.

Прямая речь Малашко: "Враг в очередной раз подло атаковал нас. Это баллистическая ракета. Тип ракеты устанавливается и устанавливаем место падения или место поражения. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас работают соответствующие службы... По состоянию на сейчас пострадавших и пожаров нет".