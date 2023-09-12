У Румунії навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття
У Румунії починають будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі.
Джерело: Digi24, "Європейська правда"
Деталі: На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів.
Минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм та про надсилання сповіщень у разі загрози.
Згодом у Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво двох укриттів для населення, у роботах залучені близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри та висотою 1,5 метра. Безпосередньо у Плауру проживає лише кілька десятків осіб.
Нагадаємо:
- 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки Шахедами на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент, але 6 вересня підтвердила знахідку перших фрагментів, схожих на уламки безпілотника, а за кілька днів ще одного.
- У суботу Румунія викликала керівника російської дипломатичної місії у Бухаресті та висловила йому протест у зв'язку з інцидентом.