Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Румунії навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 19:50

У Румунії починають будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі. 

Джерело: Digi24, "Європейська правда"

Деталі: На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів. 

Реклама:

Минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм та про надсилання сповіщень у разі загрози.  

Згодом у Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво двох укриттів для населення, у роботах залучені близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри та висотою 1,5 метра. Безпосередньо у Плауру проживає лише кілька десятків осіб. 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РумуніяОдеська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна

Більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України трьома країнами

Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

Усі новини...
Румунія
Румунія хоче отримати компенсацію за відмову у вступі до Шенгену
Падіння "Шахедів" на румунському березі Дунаю: Румунія викликала керівника дипмісії РФ
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент "рішуче засудив" інцидент
Останні новини
01:53
У Росії назріває заколот – Данілов
01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
00:59
США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення
00:30
ОновленоПовітряні сили оголосили про загрозу балістики, ракет та безпілотників у кількох областях
00:13
Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
23:54
Путін забрав російські активи норвезького медіахолдингу Amedia
23:45
У липні банки видали іпотечних кредитів на 880 мільйонів – опитування НБУ
23:21
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов
23:03
Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН
23:02
Росія знову запустила "Шахеди" по Україні
Усі новини...
Реклама: