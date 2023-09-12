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У Румунії навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 19:50

У Румунії починають будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі. 

Джерело: Digi24, "Європейська правда"

Деталі: На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів. 

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Минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм та про надсилання сповіщень у разі загрози.  

Згодом у Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво двох укриттів для населення, у роботах залучені близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри та висотою 1,5 метра. Безпосередньо у Плауру проживає лише кілька десятків осіб. 

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Теми: РумуніяОдеська областьобстрілРосія
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