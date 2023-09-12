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В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 19:50

В Румынии начинают строительство укрытий для жителей села на берегу Дуная, которые оказались под угрозой из-за постоянных обстрелов Россией украинских портов на другом берегу.

Источник: Digi24, "Европейская правда"

Детали: На территории общины Чаталкиой заметили большое количество военных и грузовики со стройматериалами. Сначала со ссылкой на источники в армии сообщали, что это может быть связано со строительством укрытий для жителей села Плауру, вблизи которого обнаружили обломки двух российских дронов.

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На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о строительстве укрытий для жителей сел над Дунаем и о направлении уведомлений в случае угрозы.

Впоследствии в Министерстве национальной обороны объявили, что в Плауру начинают строительство двух укрытий для населения, в работах задействованы около 50 военных и 20 единиц техники. Для стен используют бетонные конструкции. Укрытия будут размером 9,6 на 2 метра и высотой 1,5 метра. Непосредственно в Плауру проживает лишь несколько десятков человек.

Напомним:

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Темы: РумынияОдесская областьобстрелРосcия
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