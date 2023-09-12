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Бербок закликала прискорити посилення ППО України перед холодами

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 20:30

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що перед холодною порою року потрібно посилити протиповітряну оборону України. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бербок Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.

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"Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: ми повинні натягнути зимову захисну парасольку ППО над критичною інфраструктурою України", – наголосила Бербок.

З цією метою, додала вона, найближчими місяцями потрібно посилити систему протиповітряної оборони IRIS-T в Україні.

"Слід заохочувати партнерів до передачі наявних систем ППО на зимовий період – якщо необхідно, тимчасово", – додала Бербок.

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Напередодні глава німецького МЗС була в Києві з четвертим візитом від початку російської агресії. 

Під час її зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою також йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів. 

Також Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію поблизу Києва.

Теми: ППОдопомога Україні
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