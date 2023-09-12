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Бербок призвала ускорить усиление ПВО Украины перед холодами

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 20:30

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что перед холодным временем года нужно усилить противовоздушную оборону Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Бербок Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвала защитить критическую инфраструктуру Украины во время грядущего холодного времени года.

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"Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны натянуть зимний защитный зонтик ПВО над критической инфраструктурой Украины", – подчеркнула Бербок.

С этой целью, добавила она, в ближайшие месяцы нужно усилить систему противовоздушной обороны IRIS-T в Украине.

"Следует поощрять партнеров к передаче имеющихся систем ПВО на зимний период – если необходимо, временно", – добавила Бербок.

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Накануне глава немецкого МИД была в Киеве с четвертым визитом с начала российской агрессии.

Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой также шла речь о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.

Также Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию под Киевом.

Темы: ПВОпомощь Украине
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