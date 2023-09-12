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Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 20:46
Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією
ФОТО: PIXABAY

Латвія слідом за Литвою перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії щодо запроваджених санкцій. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi 

Деталі: Державна служба доходів повідомила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони Росії та Білорусі. 

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Рішення набуло чинності з 18-00 вівторка 12 вересня. 

У разі злісної непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.

Власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску.

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Проїзд з ЄС до Росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

Нагадаємо, 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників. Водночас Єврокомісія уточнила, що фінальне рішення залишається за країнами-членами. 

Литва після цього попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.  

Теми: ЛатвіяЛитвасанкції
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