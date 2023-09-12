Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією

Латвія слідом за Литвою перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії щодо запроваджених санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Державна служба доходів повідомила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони Росії та Білорусі.

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Рішення набуло чинності з 18-00 вівторка 12 вересня.

У разі злісної непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.

Власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску.

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Проїзд з ЄС до Росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

Нагадаємо, 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників. Водночас Єврокомісія уточнила, що фінальне рішення залишається за країнами-членами.

Литва після цього попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.