Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 20:46
Латвія перестала впускати автомобілі з російською реєстрацією
ФОТО: PIXABAY

Латвія слідом за Литвою перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії щодо запроваджених санкцій. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi 

Деталі: Державна служба доходів повідомила, що після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони Росії та Білорусі. 

Реклама:

Рішення набуло чинності з 18-00 вівторка 12 вересня. 

У разі злісної непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.

Власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску.

ВІДЕО ДНЯ

Проїзд з ЄС до Росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

Нагадаємо, 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників. Водночас Єврокомісія уточнила, що фінальне рішення залишається за країнами-членами. 

Литва після цього попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.  

Теми: ЛатвіяЛитвасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Латвія
У Латвії хочуть закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів
До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова
У Латвії не підтримали ідею припинити утримання експрезидентів коштом держави
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: