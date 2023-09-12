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Латвия перестала впускать автомобили с российской регистрацией

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 20:46
Латвия перестала впускать автомобили с российской регистрацией
ФОТО: PIXABAY

Латвия вслед за Литвой перестала впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии относительно введенных санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Государственная служба доходов сообщила, что после разъяснений Еврокомиссии относительно ранее введенных санкций и заключения Министерства иностранных дел Латвия прекращает впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией через границы России и Беларуси.

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Решение вступило в силу с 18-00 вторника 12 сентября.

В случае злостного неповиновения сотрудникам таможни и отказа разворачиваться на границе возможна конфискация автомобиля.

Владельцев автомобилей также предостерегли от повторных попыток въехать через другие пункты пропуска.

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Проезд из ЕС в Россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не задекларированы как товар.

Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли личными вещами путешественников. В то же время Еврокомиссия уточнила, что финальное решение остается за странами-членами.

Литва после этого предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, которые едут транзитом в Калининградскую область.

 

Темы: ЛатвияЛитвасанкции
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