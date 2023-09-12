Київ не бачить об’єктивних причин для продовження обмежень на імпорт української сільгосппродукції до ЄС, та не готовий змиритися з односторонньою забороною Польщі всупереч правилам ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної польському Onet

Деталі: Стефанішина нагадала, що з червня між Україною та ЄС діє спеціальна координаційна платформа щодо функціонування так званих "шляхів солідарності" для експорту української продукції через територію ЄС, та що її робота включає моніторинг та обмін статистичними даними.

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"По-перше, статистичні дані, надані Україною і п’ятьма країнами ЄС чітко свідчать, що наша сільськогосподарська продукція не є загрозою для внутрішнього ринку ЄС. Тож ми маємо розуміти, що запроваджені тимчасові обмеження мають політичний аспект", – зазначила Стефанішина.

"Наша логіка у цьому питанні проста. Ми хочемо стати членом ЄС. У наступні 2 роки ми будемо впроваджувати понад 3000 європейських стандартів і вимог. Ми будемо змінювати законодавство відповідно до законодавства ЄС. Тож ми не вважаємо прийнятним порушувати фундаментальні принпипи ЄС, зокрема ті, що стосуються торгівлі і функціонування внутрішнього ринку. І для нас неприйнятні погрози у зв’язку з цим", – акцентувала віцепрем’єрка.

Ольга Стефанішина додала, що уряд проводив консультації з аграріями і вони переконують, що країни-сусідки України у ЄС не є пріоритетним ринком для експорту.

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"Наші аграрії розраховують на розвиток та збільшення транзитних потужностей через територію сусідніх країн-членів ЄС, тому що основні споживачі нашої продукції розташовані набагато далі", – зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що відносини між Україною і Польщею не зводяться до торгівлі, тож недоречно прирівнювати проблемні питання у торгівлі до проблем у відносинах загалом.

"Між нами стратегічне партнерство і воно не залежить від імен конкретних політиків. Але ми не можемо перетворювати громадян, у тому числі аграріїв воюючої країни у заручників політичного процесу", – наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, 15 вересня має сплинути термін дії тимчасової заборони ЄС на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.