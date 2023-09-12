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Киев не готов мириться с запретом Польши по импорту – Стефанишина

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 22:31
Киев не готов мириться с запретом Польши по импорту – Стефанишина
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Киев не видит объективных причин для продления ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС, и не готов смириться с односторонним запретом Польши вопреки правилам ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной польскому Onet

Детали: Стефанишина напомнила, что с июня между Украиной и ЕС действует специальная координационная платформа по функционированию так называемых "путей солидарности" для экспорта украинской продукции через территорию ЕС, и что ее работа включает мониторинг и обмен статистическими данными.

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"Во-первых, статистические данные, предоставленные Украиной и пятью странами ЕС четко свидетельствуют, что наша сельскохозяйственная продукция не является угрозой для внутреннего рынка ЕС. Поэтому мы должны понимать, что введенные временные ограничения имеют политический аспект", – отметила Стефанишина.

"Наша логика в этом вопросе проста. Мы хотим стать членом ЕС. В следующие 2 года мы будем внедрять более 3000 европейских стандартов и требований. Мы будем менять законодательство в соответствии с законодательством ЕС. Поэтому мы не считаем приемлемым нарушать фундаментальные принципы ЕС, в частности те, которые касаются торговли и функционирования внутреннего рынка. И для нас неприемлемы угрозы в связи с этим", – акцентировала вице-премьер.

Ольга Стефанишина добавила, что правительство проводило консультации с аграриями и они убеждают, что страны-соседи Украины в ЕС не является приоритетным рынком для экспорта.

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"Наши аграрии рассчитывают на развитие и увеличение транзитных мощностей через территорию соседних стран-членов ЕС, потому что основные потребители нашей продукции расположены намного дальше", – отметила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что отношения между Украиной и Польшей не сводятся к торговле, поэтому не стоит приравнивать проблемные вопросы в торговле к проблемам в отношениях в целом.

"Между нами стратегическое партнерство и оно не зависит от имен конкретных политиков. Но мы не можем превращать граждан, в том числе аграриев воюющей страны в заложников политического процесса", – подчеркнула Стефанишина.

Напомним, 15 сентября должен истечь срок действия временного запрета ЕС на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: Польшаимпортзерно
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