РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Російські розслідувачі знайшли постачальників в РФ оригінальних підсанкційних деталей для Boeing і Airbus в ОАЕ, Китаї, Туреччині та "недружній" Європі.

Джерело: розслідування "Важных историй"

Деталі: Видання заначає, що для обходу санкцій щодо постачання деталей для літаків росіяни почали зловживати паралельним імпортом.

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Журналісти проаналізували митні дані і з'ясували, що з березня 2022-го по березень 2023 року в Росію ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus на понад 180 млн доларів.

Російські авіакомпанії, яким потрібні запчастини, купують їх у "дружніх" країнах. Зокрема, серед таких продавців лідирують Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Туреччина.

Найбільше деталей продала в Росію дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За рік з невеликим вона зробила понад 700 поставок на більш ніж 40 млн доларів. Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої, окрім власне "Аерофлоту", входять компанії "Россия" і "Победа".

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топ-10 продавців деталей для літаків в Росію

топ-10 продавців деталей для літаків в Росію

При цьому постачальник може бути іноземний, а господарі у нього - росіяни. Наприклад, у топ-10 входить компанія Griffon (ОАЕ). За даними Sayari, її бенефіціари - Ірина Гороховська та Ілля Рисєв.

Рисєв переадресував запитання ЗМІ керуючому директору Griffon Андрію Уляшеву. Той спершу написав, що компанія не продавала західних запчастин у Росію, оскільки "такі платежі не пропускає банк", а коли журналісти відправили йому список поставок, перестав відповідати.

Також серед постачальників молдавська Max Jet Service та навіть литовська компанія Right Direction Aero.

Директор і власник Right Direction Aero - Павло Чалапов. Він написав, що нічого російській "Ай флай" не продавав.

ЗМІ надіслали йому список поставок і Чалапов пояснив, що продавав ці деталі не російській "Ай флай", а киргизькій компанії "Карголайн" (і надав на доказ скани вантажної та експортної декларації на кілька товарів).

У митних базах дійсно зазначено, що литовська Right Direction Aero продавала товари "Ай флай" за дорученням "Карголайн". Схоже, за документами запчастини йшли в Киргизстан, а в реальності - в Росію.

Чалапов заявив, що продавав деталі в Киргизстан і мав особисті гарантії власника і гендиректора "Карголайн" Азамата Алкадирова, що деталі не зможуть реекспортувати до Росії: "Як я бачу, "Карголайн" тримала нас у невіданні, обманювала і, очевидно, підробляла документи".

Він додав, що тепер компанія не буде працювати і з Киргизстаном.

"Карголайн" було зареєстровано через місяць після початку війни в Україні, коли Airbus, Boeing та інші виробники запчастин забанили російські авіакомпанії. Директором і власником став Азамат Алкадиров, колишній киргизстанський чиновник середньої руки. У липні 2023 року США ввели санкції щодо "Карголайну".

Алкадиров прочитав запитання ЗМІ у WhatsApp і не відповів на них.

З митних даних випливає, що литовська Right Direction Aero - не єдина компанія, у якої киргизстанська "Карголайн" купувала запчастини для поставок російської "Ай флай".

Зокрема, компанія Apram Aerospace з Чехії постачала авіазапчастини "Ай флай" та іншим російським компаніям і до, і під час війни. Apram Aerospace на ринку з 2012 року, власниками компанії значаться громадяни Чехії Альона Шімечкова і Мілан Кочан.

Один з основних покупців авіазапчастин у Росії - московська компанія "Протектор". Запчастини для Boeing - "Протектор" закупив, щоб перепродати російським авіакомпаніям "Ютейр", "Победа", S7 та іншим.

Власниця і гендиректор "Протектора" - 25-річна Катерина Провоторова; про її стосунки з авіацією нічого не відомо. Зате її чоловік Павло Провоторов працював в авіакомпанії "Руслайн" і був співвласником компаній "Фастейр інтернешнл" (перебуває під санкціями США) і "Каннам", які займалися митним оформленням вантажів і торгівлею обладнанням, машинами, суднами та літальними апаратами.

Основними постачальниками деталей Boeing для "Протектора", згідно з митними даними, були три компанії з ОАЕ - Trade One Middle East, Desert Sun Supply і Griffon.

топ-10 російських покупців деталей

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