РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Российские расследователи нашли поставщиков в РФ оригинальных подсанкционных деталей для Boeing и Airbus в ОАЭ, Китае, Турции и "недружественной" Европе.

Источник: расследование "Важных историй"

Детали: Издание отмечает, что для обхода санкций по поставкам деталей для самолетов россияне начали злоупотреблять параллельным импортом.

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Журналисты проанализировали таможенные данные и выяснили, что с марта 2022-го по март 2023 года в Россию ввезли оригинальных запчастей для Boeing и Airbus на более 180 млн долларов.

Российские авиакомпании, которым нужны запчасти, покупают их в "дружественных" странах. В частности, среди таких продавцов лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Турция.

Больше всего деталей продала в Россию дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год с небольшим она сделала более 700 поставок на более чем 40 млн долларов. В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".

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топ-10 продавцов деталей для самолетов в Россию

топ-10 продавцов деталей для самолетов в Россию

При этом поставщик может быть иностранный, а хозяева у него - россияне. Например, в топ-10 входит компания Griffon (ОАЭ). По данным Sayari, ее бенефициары - Ирина Гороховская и Илья Рысев.

Рысев переадресовал вопрос СМИ управляющему директору Griffon Андрею Уляшеву. Тот сначала написал, что компания не продавала западные запчасти в Россию, поскольку "такие платежи не пропускает банк", а когда журналисты отправили ему список поставок, перестал отвечать.

Также среди поставщиков молдавская Max Jet Service и даже литовская компания Right Direction Aero.

Директор и владелец Right Direction Aero - Павел Чалапов. Он написал, что ничего российской "Ай флай" не продавал.

СМИ прислали ему список поставок и Чалапов пояснил, что продавал эти детали не российской "Ай флай", а киргизской компании "Карголайн" (и предоставил в доказательство сканы грузовой и экспортной декларации на несколько товаров).

В таможенных базах действительно указано, что литовская Right Direction Aero продавала товары "Ай флай" по поручению "Карголайн". Похоже, по документам запчасти шли в Кыргызстан, а в реальности - в Россию.

Чалапов заявил, что продавал детали в Кыргызстан и имел личные гарантии владельца и гендиректора "Карголайн" Азамата Алкадырова, что детали не смогут реэкспортировать в Россию: "Как я вижу, "Карголайн" держала нас в неведении, обманывала и, очевидно, подделывала документы".

Он добавил, что теперь компания не будет работать и с Кыргызстаном.

"Карголайн" была зарегистрирована через месяц после начала войны в Украине, когда Airbus, Boeing и другие производители запчастей забанили российские авиакомпании. Директором и владельцем стал Азамат Алкадыров, бывший киргизстанский чиновник средней руки. В июле 2023 года США ввели санкции в отношении "Карголайна".

Алкадыров прочитал вопросы СМИ в WhatsApp и не ответил на них.

Из таможенных данных следует, что литовская Right Direction Aero - не единственная компания, у которой киргизстанская "Карголайн" покупала запчасти для поставок российской "Ай флай".

В частности, компания Apram Aerospace из Чехии поставляла авиазапчасти "Ай флай" и другим российским компаниям и до, и во время войны. Apram Aerospace на рынке с 2012 года, владельцами компании значатся граждане Чехии Алена Шимечкова и Милан Кочан.

Один из основных покупателей авиазапчастей в России - московская компания "Протектор". Запчасти для Boeing - "Протектор" закупил, чтобы перепродать российским авиакомпаниям "ЮТэйр", "Победа", S7 и другим.

Владелица и гендиректор "Протектора" - 25-летняя Екатерина Провоторова; о ее отношениях с авиацией ничего не известно. Зато ее муж Павел Провоторов работал в авиакомпании "Руслайн" и был совладельцем компаний "Фастейр интернешнл" (находится под санкциями США) и "Каннам", которые занимались таможенным оформлением грузов и торговлей оборудованием, машинами, судами и летательными аппаратами.

Основными поставщиками деталей Boeing для "Протектора", согласно таможенным данным, были три компании из ОАЭ - Trade One Middle East, Desert Sun Supply и Griffon.

топ-10 российских покупателей деталей

Напомним: