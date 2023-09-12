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Ще 2 корпуси на території Нижньої лаври перейшли під контроль держави

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 23:12
Ще 2 корпуси на території Нижньої лаври перейшли під контроль держави
Фото - мінкульт

Комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: У корпусах розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП). Вони звільнили приміщення заповідника. 

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За словами в.о. директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, наразі вже 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир, повернули під контроль держави. 

Дослівно: "В користування УПЦ (МП) всього було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи". 

Теми: церкваУПЦ МПМінкультури
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