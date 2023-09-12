Ще 13 дітей повернули до України з окупації

Організація Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

Джерело: Save Ukraine, виконавчий директор організації Микола Кулеба

Деталі: Це 11 рятувальна місія повернення дітей в Україну з Росії та з тимчасово окупованих територій. Під час них до України повернули 176 дітей. В організації розповіли історії дітей.

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Дослівно: "Мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі.

Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де тоді було безпечніше. Але після звільнення Правобережжя родина опинилася розірваною. Батьки чекали деокупацію, щоб забрати дітей, але зрозуміли, це буде не скоро.

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Розлучені батьки Поліни, Тараса й Матвія після початку повномасштабної війни зайняли різні позиції: мама боляче переживала за Україну, а тато став проросійським. І саме тато зробив мамі заборону на виїзд дітей з території Росії. Там, в окупації дітей примушували ходити в російську школу, й погрожували мамі позбавити її батьківських прав".

Передісторія: