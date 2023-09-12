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Еще 13 детей вернули в Украину из оккупации

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 23:36
Еще 13 детей вернули в Украину из оккупации
Скриншот из видео Save Ukraine

Организация Save Ukraine вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.

Источник: Save Ukraine, исполнительный директор организации Николай Кулеба

Детали: Это 11 спасательная миссия возвращения детей в Украину из России и с временно оккупированных территорий. Во время них в Украину вернули 176 детей. В организации рассказали истории детей.

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Дословно: "Мама прятала Олесю от оккупационных властей и односельчан круглый год, чтобы никто не узнал, что девочка живет с ней и не заставил ее учиться в российской школе".

Никиту, Сашу и Андрея родители отвезли к бабушке и дедушке на левый берег, где тогда было безопаснее. Но после освобождения Правобережья семья оказалась разорванной. Родители ждали деоккупацию, чтобы забрать детей, но поняли, что это будет не скоро.

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Разведенные родители Полины, Тараса и Матвея после начала полномасштабной войны заняли разные позиции: мама больно переживала за Украину, а папа стал пророссийским. И сам папа сделал маме запрет на выезд детей с территории России. Там, в оккупации детей, заставляли ходить в русскую школу, и угрожали маме лишить ее родительских прав".

Предыстория:

  • 26 августа 11 украинских детей, депортированных в РФ и оккупированных территорий, вернули домой.

Темы: детиоккупация
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