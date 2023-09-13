Збірна України мінімально програла Італії у матчі відбору Євро-2024
Збірна України з футболу зазнала своєї другої поразки у кваліфікації Євро-2024, програвши в Мілані італійцям з рахунком 1:2.
Джерело: Суспільне
Деталі: Перші вересневі матчі у відборі обидві команди завершили з одним очком: Україна не втримала перевагу над Англією (1:1), Італія — над Північною Македонією (1:1).
В очному матчі команди визначали, хто закінчуватиме місяць на другому місці в групі С.
У Мілані тренерський штаб Сергія Реброва не міг розраховувати на захисника Миколу Матвієнка.
Відігравши тайм проти англійців у Вроцлаві, футболіст "Шахтаря" залишався поза заявкою через хронічне ушкодження ахіллового сухожилля.
Програвши в Мілані, українці пропустили Італію вперед у турнірній таблиці.
Одразу в трьох команд групи С — Італії, України й Північної Македонії — сформувався паритет за очками.
Наступний відбірковий матч Україна проведе 14 жовтня проти Північної Македонії. Місце його проведення наразі не оголошували.
Для виходу до фінальної частини Євро-2024 Україна має посідати перше або друге місце у кваліфікаційній групі С.
Група С. Турнірна таблиця:
- Англія — 13 очок (5 матчів), 16:2
- Італія — 7 (4), 6:4
- Україна — 7 (5), 6:7
- Північна Македонія — 7 (5), 7:12
- Мальта — 0 (5), 1:11.