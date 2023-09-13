Збірна України мінімально програла Італії у матчі відбору Євро-2024

Збірна України з футболу зазнала своєї другої поразки у кваліфікації Євро-2024, програвши в Мілані італійцям з рахунком 1:2.

Джерело: Суспільне

Деталі: Перші вересневі матчі у відборі обидві команди завершили з одним очком: Україна не втримала перевагу над Англією (1:1), Італія — над Північною Македонією (1:1).

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В очному матчі команди визначали, хто закінчуватиме місяць на другому місці в групі С.

У Мілані тренерський штаб Сергія Реброва не міг розраховувати на захисника Миколу Матвієнка.

Відігравши тайм проти англійців у Вроцлаві, футболіст "Шахтаря" залишався поза заявкою через хронічне ушкодження ахіллового сухожилля.

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Програвши в Мілані, українці пропустили Італію вперед у турнірній таблиці.

Одразу в трьох команд групи С — Італії, України й Північної Македонії — сформувався паритет за очками.

Наступний відбірковий матч Україна проведе 14 жовтня проти Північної Македонії. Місце його проведення наразі не оголошували.

Для виходу до фінальної частини Євро-2024 Україна має посідати перше або друге місце у кваліфікаційній групі С.

Група С. Турнірна таблиця: